Die Polizei in Reutlingen ermittelt gegen einen 17-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der 17-Jährige soll bei einem Streit am späten Freitagabend auf einem Sportgelände in Reutlingen einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Das schwer verletzte Opfer musste in einer Klinik notoperiert werden. Der 17-Jährige wurde noch in der Nacht gefasst. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt.