per Mail teilen

Erst ein harmloses Gespräch im Bus, dann ein brutaler Raubüberfall. Die beiden mutmaßlichen Täter hatten es auf das Geld des 18-Jährigen abgesehen. Einer der beiden ist nun in Haft.

Der 15-Jährige soll vergangenen Mittwochabend in Dettenhausen (Kreis Tübingen) einen jungen Mann geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Sein Komplize wird noch gesucht.

Laut Polizei soll der 15-Jährige zusammen mit einem Komplizen einen 18-Jährigen im Bus von Steinenbronn (Kreis Böblingen) nach Dettenhausen (Kreis Tübingen) in ein Gespräch verwickelt haben. Als alle drei in Dettenhausen ausstiegen und auf dem Weg zum Bahnhof waren, schlugen sie dem jungen Mann unvermittelt ins Gesicht. Als er versuchte zu flüchten, fiel er zu Boden. Beide Täter traktierten ihn mit Fußtritten. Anschließend soll der 15-Jährige ein Messer gezückt, ihn bedroht und sein Geld gefordert haben. Das Opfer gab ihm das Geld und die beiden Täter flüchteten.

Mutmaßlicher 15-Jähriger bereits bei Polizei bekannt

Im Verlauf der Ermittlungen geriet der 15-Jährige in den Fokus. Nachdem die Ermittler bei ihm Beweismittel fanden, nahmen sie ihn am Freitagnachmittag im Kreis Böblingen fest. Laut Mitteilung ist der junge Tatverdächtige bei der Polizei kein Unbekannter. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gegen den zweiten mutmaßlichen Täter werden von der Kriminalpolizei Ludwigsburg weitergeführt, so die Reutlinger Polizei.