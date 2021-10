per Mail teilen

Bei Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) ist am Donnerstag ein 15-Jähriger mit einem Weinbergschlepper verunglückt. Laut Polizei kippte er auf einem abschüssigen Feldweg neben der Landesstraße um. Der Junge wurde dabei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Straße war voll gesperrt. Ob der Junge einen Führerschein für den Schlepper hatte, wird noch untersucht. In Ausnahmefällen ist das ab 15 Jahren möglich.