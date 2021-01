per Mail teilen

Zwei 17-jährige Jugendliche sind am Freitag in Reutlingen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatten drei bislang unbekannte männliche Täter sie in einer Fußgängerunterführung angesprochen und Geldbeutel sowie Personalausweise gefordert. Danach flohen die Männer. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.