Vier Jugendliche sind mitten in der Nacht auf Sonntag in Burladingen im Zollernalbkreis in eine Wohnung eingedrungen. Dort haben sie einen Mann bedroht.

Gegen vier Uhr am Sonntag haben die vier Jugendlichen - zwischen 15 und 17 Jahren alt - in eine Wohnung in Burladingen (Zollernalbkreis) eingebrochen. Sie haben dabei eine Terrassentür aus Glas eingeworfen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, waren die vier betrunken, mit Messern bewaffnet und maskiert. In der Wohnung haben sie einen 68 Jahre alten Mann bedroht. Dem gelang es aber die Polizei zu alarmieren. Als die Polizei kam, waren die vier Jugendlichen schon zu Fuß geflüchtet. Die Polizei hat die Einbrecher aber bald geschnappt. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich einer der vier beim Einbruch verletzt und stark geblutet hat. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die vier Jugendlichen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.