Die Polizei hat am Montag in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche von einem zugefrorenen See geholt. Der See war für Fußgänger gesperrt. Warnschilder machten auf die Gefahr durch die dünn gefrorene Eisfläche aufmerksam. Trotzdem waren mehrere Gruppen aufs Eis gegangen.