Keine Klassenfahrten, keine Ausflüge von Musikvereinen oder anderen größeren Gruppen - die Jugendherbergen in der Region sind in einer schwierigen Lage. Der Grund: die Corona-Pandemie.

Den Jugendherbergen fehlen die Übernachtungsgäste. Auch die Herbergen in Bad Urach (Kreis Reutlingen) und Rottweil sehen sich in ihre Existenz bedroht. "Wenn es so weitergeht mit den Gästezahlen wie jetzt, dann können wir nicht mehr existieren", sagte Rainer Müller von der Jugendherberge Rottweil dem SWR.

Anfang Juli habe er wieder aufgemacht, doch es kamen keine Klassen und keine Gruppen, so Herbergsvater Müller. Der Ferienmonat August sei wegen Familien und Einzelpersonen dann überraschend gut gewesen. Aber jetzt fehlten wieder Schulklassen und Vereine wie zum Beispiel Chöre.

Weniger Buchungen in Bad Urach

Ähnlich schwierig ist die Situation in der Jugendherberge in Bad Urach. Man habe dieses Jahr nur 30 Prozent der Buchungen vom Vorjahr, so Leiterin Cornelia Dreher. In den Haupturlaubsregionen Bodensee und Schwarzwald sieht es laut Landesverband der Jugendherbergen Baden-Württemberg nicht ganz so düster aus.

Alle 47 Jugendherbergen im Land waren vom 19. März bis 2. Juli komplett geschlossen. Derzeit sind 31 geöffnet. Gäste müssen sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten, heißt es beim Landesverband. Die Landesregierung unterstützte den Verband im Frühsommer mit sechs Millionen Euro. Die Herbergen hoffen, dass die Landesregierung bald wieder Klassenfahrten zulassen.