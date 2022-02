per Mail teilen

Raphael Reiss ist 21 Jahre alt und bereits examinierter Jurist. Reiss hat seit 2016 in Tübingen Rechtswissenschaften studiert und jetzt als landesweit Bester das erste Staatsexamen abgelegt. Damit ist er laut Mitteilung der Fakultät einer der jüngsten Juristen, die in den vergangenen Jahrzehnten bundesweit die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben. Seit einem Monat ist er als Doktorand an der Tübinger Uni tätig.