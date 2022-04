per Mail teilen

Als jüngster Bürgermeister Baden-Württembergs tritt am Freitag Maik Rautenberg sein Amt in Veringenstadt im Kreis Sigmaringen an. Er ist 25 Jahre alt. Sein neues Büro kennt Maik Rautenberg schon. Mit seinen künftigen Mitarbeitern hat er sich seit seiner Wahl im Januar bereits regelmäßig ausgetauscht. Heute nun ist offizieller Dienstantritt. Bei der Wahl hatte sich Rautenberg mit über 67 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Zuvor war er Referent des Bürgermeisters von Mengen (Kreis Sigmaringen).