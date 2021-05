Weil der Nahost-Konflikt wieder aufgeflammt ist, werden auch in Deutschland weitere Proteste und Angriffe auf jüdische Einrichtungen befürchtet. Die Polizeipräsidien Reutlingen und Pforzheim verstärken ihre Schutzvorkehrungen.

Manche Polizeipräsidien wollen mehr Streifen an Synagogen vorbeikommen lassen, andere setzen auch auf mehr Präsenz vor Ort. Es gebe zwar keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung einzelner Einrichtungen, heißt es etwa beim Polizeipräsidium Pforzheim, das auch für die Kreise Calw und Freudenstadt zuständig ist, aber man bewerte die Situation immer wieder aktuell und habe alle Einrichtungen verstärkt im Blick.

Synagogen, jüdische Einrichtungen und Friedhöfe schützen

Das Polizeipräsidium Reutlingen betont, dass nicht nur Gebäude und Synagogen, sondern auch jüdische Friedhöfe stärker überwacht werden als sonst. Außerdem führe die Polizei Gespräche mit den Verantwortlichen in der Gemeinden. Sie sollen lieber einmal zu oft den Notruf wählen, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Antisemitismus-Beauftragter Blume verurteilt Übergriffe

Auch der Antisemitismus-Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, verurteilt die Übergriffe. Im Interview mit dem SWR sagte Blume, man könne die israelische Regierung durchaus kritisieren, aber in Deutschland Synagogen zu beschmieren, gehe nicht.

"Dass in Deutschland Synagogen angegriffen werden, dass Juden angegriffen werden, die zum Großteil ja gar keine Israelis sind, all das geht halt gar nicht mehr - da wirds dann ganz eindeutig antisemitisch". Der baden-württembergische Antisemitismus-Beauftragte Michael Blume

