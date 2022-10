50 Jahre Naturpark Schönbuch - Jubiläumsfest in Bebenhausen

Seit 50 Jahren gibt es den Naturpark Schönbuch zwischen Stuttgart und Tübingen. Das will die Naturparkverwaltung am ersten Oktober-Wochenende mit einem Bürgerfest am Kloster Bebenhausen feiern.

Das Gelände des Klosters Bebenhausen verwandelt sich am Wochenende in eine große Bühne: Zauberkünstler, ein Figurentheater und Musiker sorgen für Stimmung. Dazu gibt es einen Regionalmarkt, auf dem am Samstag zum Beispiel auch Wildschweinspezialitäten angeboten werden. Ein Eisvogel lauert am Goldersbach im Schönbuch auf Beute. Werner Schaal Im Wald beim Kloster hat die Verwaltung des Naturparks einen dreieinhalb Kilometer langen Parcours mit vielen Stationen organisiert: Man kann sich von einer Seilbahn durch den Wald tragen lassen, der Krimilesung "Mord im Schönbuch" lauschen, eine Zapfenschleuder ausprobieren, sich über Tiere im Wald informieren oder bei einer Jagdhundevorführung zuschauen. Zur Geburtstagsfeier des Naturparks Schönbuch erwartet die Parkverwaltung tausende Besucher. Das Bürgerfest beginnt am Samstag um 12 Uhr. Großflughafen geplant - Naturpark gegründet Dass der Schönbuch 1972 zum ersten Naturpark Baden-Württembergs erklärt wurde, war alles andere als selbstverständlich: Die Landesregierung unter CDU-Ministerpräsident Hans Filbinger suchte in den 1960er Jahren nach einem Gelände für einen neuen Großflughafen, weil der Flughafen in Stuttgart zu klein wurde. Ein möglicher Standort war Dettenhausen, Walddorf und Bebenhausen im Schönbuch. 1.100 Hektar Wald hätten dafür gerodet werden müssen. Heftiger Bürgerprotest und geologische Probleme führten dazu, dass die Landesregierung von ihrem Plan abrückte. Alternativ wurde der Naturpark gegründet.

Sendung am Fr. , 30.9.2022 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional aus dem Studio Tübingen, SWR4 BW aus dem Studio Tübingen