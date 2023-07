Seemannslieder am Neckar? Jawohl! Der Shanty-Chor Rottenburg feiert mit einem Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz. Er gehört zur hundert Jahre alten Marinekameradschaft.

Es ist ein Doppeljubiläum, das der Verein das ganze Jahr über immer wieder feiert. 1923 wurde in Rottenburg (Kreis Tübingen) die Marinekameradschaft gegründet. Und 2003 schlossen sich im Verein zehn Sänger zu einem Shanty-Chor zusammen. Jetzt, 20 Jahre später, sind es 65 "blaue Jungs", die im Jahr mehr als 20 Auftritte in ihren Seemanns-Uniformen absolvieren. Am Sonntag wollen sie ihren Fans für deren Treue danken und geben ein kostenloses Open-Air-Konzert. Es dürfte voll werden auf dem Rottenburger Marktplatz.

Von See-Soldaten nach dem Krieg gegründet

Dass die Marinekameradschaft so heißt, liegt natürlich nicht am Neckar, Marine meint die hohe See. Die acht Männer, die sie vor hundert Jahren gegründet haben, waren Marinesoldaten und sind heimgekehrt aus dem ersten Weltkrieg. Sie wollten ihre gefallenen Kameraden nicht vergessen. Heute hat sich der Verein längst geöffnet. Nicht nur "echte Mariner sind dabei, sondern alle, die die Seefahrt und ihr Liedgut lieben", erklärt der Vorsitzende Egon Ruf dem SWR.

Der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Rottenburg bei einer Probe. SWR Andrea Schuster

Freddy Quinn und Hans Albers

Urlaub, sagt Armin Neu, machen viele Mitglieder an der Nord- und Ostsee. Der Sänger wird von den anderen im Chor "Hans Albers" genannt. Nicht nur, weil er so groß und stattlich ist wie der berühmte Sänger, sondern auch, weil er die Reeperbahn im Solo so schön singt wie das längst verstorbene Vorbild. Das sagt selbst Dirigentin Angelika Stierle. Auch einen "Freddy Quinn aus Hirsch" haben sie in ihren Reihen, und wer dort ist, merkt schnell: zur Seefahrer-Liebe und zum maritimen Liedgut gehören auch der Spaß und die Gemeinschaft.

Dirigentin lässt sich anstecken

Das gefällt auch der Chorleiterin. Angelika Stierle lacht genauso gern wir ihre 65 Sänger. Dass der Gesang "sauber" ist, sei beiden Seiten wichtig, erzählt sie, aber so richtig "konzertant" gehe es beim Shanty Chor nicht zu. Seit einem Jahr leitet sie die Truppe und fängt langsam auch an, über einen Urlaub am Meer nachzudenken - obwohl sie eigentlich mehr auf Berge steht. Aber die Begeisterung ist wohl ansteckend, sagt die Frau aus Vöhringen (Kreis Rottweil). Auch bei den Shanties.

"Ich muss mich schon oft bremsen, dass ich vorne nicht zu laut mitsinge."

Open-Air am Sonntag, Santiano im September

65 Sänger, mehr als 200 Mitglieder in der Marinekameradschaft, und eine Marinejugend gibt es auch schon. Um Zulauf und Nachwuchs muss man sich also keine Sorgen machen. Selbst der ortsansässige Metzger, der regelmäßig Labskaus und andere Fischessen für die Vereinsabende kocht, sei inzwischen "eingenordet" und komme mit den norddeutschen Rezepten bestens zurecht, weiß Egon Ruf. In diesem Jahr mit den großen Jubiläen gibt es außer den Vereinsabenden noch Vorträge und Konzerte. Anfang September kommt Santiano nach Rottenburg. Und am Sonntag, 30.Juli, singt der Shantychor um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Eungeladen ist auch ein befreundeter Chor aus Nürtingen, die "Knurrhähne", die - natürlich - Shantys singen.