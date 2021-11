Der Regionalverband der Johanniter-Unfall-Hilfe in Tübingen will auch in diesem Jahr wieder notleidende Familien etwa in Albanien, Rumänien oder Bulgarien unterstützen. Gesucht werden deshalb Organisationen oder Privatpersonen, die sich am Hilfsprojekt "Weihnachtstrucker" beteiligen. Informationen dazu gibt es im Internet unter weihnachtstrucker-spenden-de.