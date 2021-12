Ausstellung im Stadtmuseum Tübingen - Johannes Kepler zum 450. Geburtstag

Johannes Kepler gilt als Mitbegründer der modernen Naturwissenschaften und hat in Tübingen studiert. Das Stadtmuseum Tübingen widmet ihm zum 450. Geburtstag eine Ausstellung.

Kepler gilt als einer der bedeutendsten Astronomen überhaupt. Geboren wurde er am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt. Er wäre also 450 Jahre alt – doch was ist das schon, im Angesicht seiner epochalen Leistung. Kepler hat die Bahnen der Planeten um die Sonne berechnet und damit mathematisch bewiesen, dass die Sonne im Zentrum unseres Planetensystems steht – und nicht, wie bis dahin angenommen, die Erde.

Johannes Kepler, Ausstellung zum 450. Geburtstag im Tübinger Stadtmuseum. SWR Bertram Schwarz

In Tübingen hat Kepler Theologie, Mathematik und Astronomie studiert. Das Stadtmuseum Tübingen widmet ihm zum 450. Geburtstag eine Ausstellung. Gleich am Eingang liegt ein Buch in lateinischer Schrift. Ein Science-Fiction Roman, den Kepler selber verfasst hat. Der Roman wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Darin geht es um einen Traum eines Mondflugs. Außerdem zu sehen: das Modell des Sonnensystems und Zeugnisse vom evangelischen Stift, wo Kepler studiert hat, sowie Gutachten über seine Dissertation.

Johannes Kepler hat das Fernrohr mit erfunden. SWR Bertram Schwarz

Im ersten Stock gibt es einige Experimentierstationen. An diesen können Kinder mit wichtigen Entdeckungen Keplers und seiner Zeit in Berührung kommen und dessen Erfindungen selbst ausprobieren. Man erfährt beispielsweise, wie ein Teleskop aufgebaut ist, kann an einem Modell die Bewegung von Erde und Mond um die Sonne sowie den Wechsel von Tag und Nacht nachvollziehen oder erfahren, wie eine Zahnradpumpe funktioniert. Außerdem steht dort ein Modell des Keplerschen Fernrohrs aus zwei Sammellinsen. Kepler hat das Fernrohr mit erfunden und die Planetenbahnen berechnet. Die Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum ist bis Anfang März 2022 zu sehen.