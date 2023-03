SWR und Landestheater Tübingen reden mit Gästen über den Ukrainekonflikt

Frieden schaffen, aber wie? In Tübingen sind die Meinungen tief gespalten. Das LTT und der SWR sprechen darüber am Donnerstagabend mit Gästen aus Politik und Gesellschaft.

"Jetzt mal Tacheles" - so heißt eine Gesprächsreihe, die am Donnerstagabend im Landestheater in die nächste Runde geht. Denn das Landestheater Tübingen (LTT) und der SWR wollen wissen, was die Menschen vor Ort bewegt. Dieses Mal soll der Krieg gegen die Ukraine das Thema sein.

Ukraine-Krieg und die Ursachen

Wie überall gibt es auch in Tübingen viele engagierte Menschen, die seit Monaten auf die Straße gehen, um für den Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Sie haben ein gemeinsamens Ziel, nur die Wege unterscheiden sich. Die einen sind gegen Waffenlieferungen und fordern Verhandlungen, die anderen pochen darauf, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu unterstützen.

Auch das Publikum wird gefragt

Bei "Jetzt mal Tacheles" sollen alle an einen Tisch gebracht werden und gemeinsam diskutieren: Ein offener Schlagabtausch in respektvollem Rahmen, ohne Denk- und Redeverbote. Auch das Publikum wird gefragt und in die Diskussion mit eingebunden. Marcel Wagner, Leiter des SWR Studio Tübingen, moderiert die Veranstaltung und diskutiert mit folgenden Gästen:

Alexa von Winning, Osteuropawissenschaftlerin aus Tübingen

Alexa von Winning

Seit 2020 ist sie stellvertretende Direktorin des Instituts für Osteuropäische Geschichte der Universität Tübingen. Sie hält den Angriffskrieg Russlands weder historisch noch politisch für begründbar und ist daher dafür, die Ukraine in ihrer Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen.

Ulrich Bausch, Geschäftsführer der VHS Reutlingen

Ulrich Bausch

Seit 1998 ist er Geschäftsführer der Volkshochschule Reutlingen. Seine Einladung von Gabriele Krone-Schmalz, ungeachtet ihrer pro-russischen Haltung, und seine einleitenden Worte anlässlich ihres Vortrags an der VHS Reutlingen wurden sehr kontrovers diskutiert.

Maria Ivanytska, Professorin der Philologie aus Kiew

Die ukrainische Professorin ist vor dem Krieg nach Tübingen geflohen und arbeitet aktuell an der Universität Tübingen an einem Forschungsprojekt über ukrainische Kultur. Das Projekt wird im Rahmen einer Soforthilfe für geflüchtete ukrainische Mitarbeitende in der Wissenschaft durch die Vector Stiftung gefördert.

Holger Rothbauer, Träger des Aachener Friedenspreises

Der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer

Ist als Rechtsanwalt in den Bereichen Strafrecht sowie Ausländer- und Völkerrecht tätig. 2022 erhielt er den Aachener Friedenspreis für die juristische Aufarbeitung illegaler Waffen- & Rüstungsexporte und das Aufdecken entsprechender Skandale rund um deutsche Rüstungsfirmen.

Jessica Tatti, MdB „Die Linke“ aus Reutlingen

Jessica Tatti

Von 2014 bis 2017 war sie für die Linke Liste im Gemeinderat Reutlingen, seit 2017 sitzt sie für "DIE LINKE" im Deutschen Bundestag. Sie kritisiert die Osterweiterung der NATO als gebrochenes Versprechen des Westens und zählt sich zum Lager ihrer Parteikollegin Sahra Wagenknecht.

"Jetzt mal Tacheles" am Donnerstag, 23.03.2023 um 19:30 Uhr im Landestheater Tübingen.