Knapp 60 Demonstranten haben Bundesgesundheitsminister Spahn in Mössingen mit Protesten empfangen. Auf dem Vorplatz der Halle wurde ein Ei auf das Fahrzeug des Ministers geworfen.

Gegen Ende der Veranstaltung kam es laut Polizei auf dem Vorplatz der Halle mindestens zu einem Eierwurf auf das Fahrzeug des Ministers. Ein Verdächtiger wurde identifiziert und vorübergehend festgenommen. Vereinzelt mussten Personen durch die Polizei abgedrängt werden, um dem Bundesgesundheitsminister die Abfahrt zu ermöglichen.

Viele Zwischenrufe in der Halle

Eine Demonstrantin musste nach mehrmaligen Zwischenrufen die Halle verlassen. Dorthin kamen etwa dreimal so viele Menschen, wie ursprünglich bestuhlt wurde. Die 60 Sitzplätze wurden spontan verdoppelt. Spahn (CDU) sprach davon, "Deutschland wieder in die Freiheit zu impfen" und setzte auf`s Argumentieren für die Impfung und meinte, man könne auf Geschafftes in Deutschland stolz sein.

Ungenützte Impfdosen für Afrika gefordert

Proteste in der Mössinger Tonnenhalle beim Auftritt von Jens Spahn (CDU). SWR SWR

Der Bundesgesundheitsminister hatte am Freitagmorgen in Mössingen (Kreis Tübingen) in einer Halle zu einer politischen Sprechstunde eingeladen. Die Tübingerin Angela Hauser war auch gekommen. Die ehemalige Personalratsvorsitzende des Uniklinikums Tübingen hatte schon Briefkontakt mit Spahns Ministerium. Dabei forderte sie, dass ungenutzte Impfstoffdosen zum Beispiel in Afrika verimpft werden, anstatt sie weg zu werfen.

Besuch beim Kreisimpfzentrum Meßstetten

Im Anschluss an den Besuch in Mössingen hat Spahn noch im Kreisimpfzentrum in Meßstetten (Zollernalbkreis) vorbei geschaut. Dort sprach er mit Frauen und Männern, die in der Pandemie anderen Menschen geholfen haben.