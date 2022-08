Die Uniklinik Tübingen bekommt einen neuen Chef. Jens Maschmann, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender an der Uniklinik Würzburg, wird neuer Leitender Ärztlicher Direktor.

Der Nachfolger des seit 25 Jahren amtierenden Uniklinik-Chefs, Professor Michael Bamberg, kommt aus der Region Neckar-Alb. Professor Jens Maschmann, geboren 1969, ging in Bad Urach zur Schule, studierte Medizin in Tübingen und machte die Facharzt-Ausbildung in der Kinder- und Jugendmedizin in Tübingen und Würzburg. Von 2014 bis 2020 war Maschmann Medizinischer Vorstand des Uniklinikums Jena.

"Aller guten Dinge sind drei. Ich freue mich sehr auf mein nun drittes Beschäftigungsverhältnis am Uniklinikum Tübingen."

Von Würzburg nach Tübingen

Seit vergangenem Jahr ist Jens Maschmann Vorstandsvorsitzender des Uniklinikums Würzburg. Laut einer Mitteilung der Tübinger Uniklinik bringt er unter anderem Zusatzqualifikationen für "Medizinische Informatik" und "Ärztliches Qualitätsmanagement" mit. Er tritt sein neues Amt am 1. August 2023 an.