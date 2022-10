Am Samstag beginnen die Tübinger Jazz & Klassik Tage. Eine Woche lang bringen Musiker aus der Region die Stadt zum Klingen.

Ob junge Amateure oder etablierte Profi-Musiker, ob aus Jazz oder Klassik - sie alle wollen Tübingen eine Woche lang zur Musikstadt machen. Zum Auftakt der Jazz & Klassiktage am Samstag erklingt Live-Musik auf Plätzen und Straßen. Die "Louisiana Funky Butts" und die "Sax & Phon Company" spielen zur langen Einkaufsnacht in der Unistadt. Unter dem Motto "BeSwingt einkaufen" kann man bis 17 Uhr beim langen Einkaufssamstag mit musikalischer Begleitung shoppen.

SWR Reporterin Miriam Plappert zu den Jazz & Klassik Tagen:

Live-Konzerte in Geschäften und Restaurants

Es folgt eine Woche mit rund 50 Jazz- und Klassikkonzerten nicht nur in Tübingen, sondern auch in Kirchentellinsfurt, in Reutlingen, Pliezhausen, Rottenburg und Mössingen. Es gibt Konzerte speziell für Kinder wie "Jazz for Kids" am Sonntag in Tübingen. Auch klassische Konzerte sind im Programm enthalten: beispielsweise am Montag die Württembergische Philharmonie, die in Reutlingen mit der Geigerin Bomson Kim auftritt, einer Preisträgerin des internationalen ARD-Wettbewerbs.

Am Dienstag spielt das Natalia Rose Quartett bei "Jazz im Studio" im SWR Studio Tübingen auf dem Österberg. Das Quartett interpretiert Kompositionen der kolumbianischen Bandleaderin. Die Musik der jungen Gitarristin ist von vielen musikalischen Stilen und nicht-musikalischen Quellen inspiriert. Sie erweckt bei den Zuhörenden starke Bilder und Assoziationen.