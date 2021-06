Energiegeladenen, groovenden Latin Jazz gibt es wieder im SWR Studio Tübingen. Heute tritt um 20:30 Uhr das preisgekrönte Trio Trimar auf. Coronabedingt ohne Zuschauer, aber als Live-Stream.

Kaum war das Trio Trimar gegründet, hat es schon den "Future Sounds" Wettbewerb der Leverkusener Jazztage 2020 gewonnen.

Zwei Musiker mit kubanischen Wurzeln

Der Pianist Alberto Diaz Castillo, aufgewachsen in Kubas kulturellem Zentrum Havanna, vermischt in seinen Kompositionen die kubanische Tradition mit der Moderne – Klassik, Jazz, Fusion und Afro-Cuban. Das Fundament der bewegten Musik legt der Bassist Carlos Josué Remis Lorenzo, auch er stammt aus Kuba, spielte bereits mit allen Stars der dortigen Musikszene und setzt dies nun in Europa fort.

Der Dritte im Bunde kommt aus Karlsruhe und sein Musikerweg begann früh

Einziger Deutscher im Bund ist der Karlsruher Schlagzeuger Michael Mischl, was man jedoch nicht im Traum erahnen würde, wenn man die Augen schlösse und seinen südamerikanischen Rhythmen in der Musik von TRIMAR lauschte. Ebenso versiert ist er im Jazz, was er bei zahllosen Auftritten und internationalen Preisen mit dem Jan Prax Quartett immer wieder unter Beweis stellte. Mischls Karriere als Musiker begann früh: Schon mit drei Jahren bekam er ersten Unterricht am Klavier und Fagott, in beiden Fällen eine klassische Ausbildung, aber beide Lehrer hatten lateinamerikanische Wurzeln. Erst später fand er zum Schlagzeug. Geprägt ist sein Leben von seiner Liebe zum Jazz und zur Latin Music.

Die Mischung macht's

Eben diese Mischung aus dem traditionellen Afro-Kubanischen Sound Südamerikas, des Modern Jazz Nordamerikas und der europäischen Klassik macht den Charme der Band aus. Die drei virtuosen Klangkünstler nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Reise um die Welt und in die Vielfalt der Musik!

Alberto Diaz Castillo - Piano / Carlos Josué Remis Lorenzo - Bass / Michael Mischl - Drums