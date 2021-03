Zum Jubiläumskonzert hatte Dizzy Krisch Musikerinnen und Musiker eingeladen, mit denen er in sehr persönlicher Art und Weise an die besonderen Studio-Konzertabende erinnerte. Vier Musiker spielten in unterschiedlichen Duetten und Trios zusammen: Lauren Newton sang, Karoline Höfler spielte Kontrabass, Anselm Krisch das Piano und Dizzy Krisch stand am Vibraphon!