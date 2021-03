Janosch-Ausstellung in Tübingen

Horst Eckert alias Janosch wird am Donnerstag 90 Jahre alt. In Tübingen startet zu seinem runden Geburtstag die wohl weltweit größte Janosch-Ausstellung. Der Autor und Künstler selbst grüßt per Malerkittel und Videobotschaft.