Der Jahresrückblick: In Reutlingen verfällt ein Lottogewinn - Modellstadt Tübingen geht an den Start

Die Pandemie hatte auch das Jahr 2021 fest im Griff. Es war aber auch das Jahr der Abschiede und der Neuanfänge – zu denen trug vor allem die Bundestagswahl im September bei.

Januar bis April

Schon der Anfang hat es in sich: mit dem Jahresbeginn verfällt in Reutlingen ein Lottogewinn von sagenhaften 11,3 Millionen Euro! Er ist auch nach dreieinhalb Jahren einfach nicht abgeholt worden …

Über mangelndes Interesse können sie sich dagegen nicht beklagen: im Januar gehen die Corona-Impfzentren an den Start, zum Beispiel in der Tübinger Paul-Horn-Arena oder in Meßstetten im Zollernalbkreis.

Und sofort sind alle Termine oft Wochen im Voraus vergeben. Falls man durchkommt … die zentrale Anmelde-Telefonnummer ist dauerbelegt.

Am ersten Februar-Wochenende bedeckt Sahara-Staub das ganze Land, wie hier auf dem Dobel im Nordschwarzwald.

Fasnet geht den Bach runter

Am ersten Februarwochenende taucht Saharastaub die ganze Region in merkwürdige Sandfarben. Ursache: ein Tiefdruckgebiet, dessen Winde Staub aus der Wüste direkt zu uns transportieren. In die Wüste wird auch die Fasnet geschickt. Lockdown. Fasnet 2021 geht den Bach na – sogar ohne Bach-na-Fahrt in Schramberg. Es gibt aber auch erfreuliches: Ab 22. Februar dürfen kleine Kinder, Schülerinnen und Schüler wieder in Kita und Schule zurückkehren! Freude auch bei der Grünen-Politikerin Cindy Holmberg – sie beendet im März erstmals die Dominanz der CDU im Wahlkreis Hechingen-Münsingen und wird neue Landtagsabgeordnete!

Tübingen wird Modellstadt

Im März schlägt auch die große Stunde Tübingens: Weil dort die Inzidenz sehr niedrig ist, öffnen Einzelhandel, Gastronomie und Kultur – für negativ getestete. Tübingen wird Modellstadt. Und alle wollen hin. Die Stadt muss am Wochenende die Besucherzahl auf 3.000 begrenzen.

Hans Küng stirbt

Am 6. April stirbt 93-jährig der Tübinger Theologieprofessor Hans Küng. Bekannt für seine Kritik an der katholischen Kirche und sein Friedensprojekt, die Stiftung Weltethos. "Wir werden ihn vermissen", sagt Ministerpräsident Kretschmann bei der Trauerfeier in der Tübinger Johanneskirche.



"Hans Küng war einer der großen geistigen Lehrer meiner Generation. Es gibt wohl kaum eine christliche Familie im deutschsprachigen Raum, in der nicht irgendwann einmal über Hans Küng gesprochen wurde. Über Kirche und Glaube, darüber, was diesen Glauben im Kern eigentlich ausmacht, über Gott und die Welt."

"Die Dohlen" machen Schluss

Ihr Thema war die Welt, genauer gesagt, die schwäbische: Die "Drei vom Dohlengässle" waren mehr als zwanzig Jahre lang Dauergast auf den Bühnen der Region und im Radio: witzig, charmant und mit viel Musik. Im April verkünden sie ihr Ende.



Mai bis August

Im Mai leistet sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wieder mal etwas: das N-Wort im Zusammenhang mit dem dunkelhäutigen Fußballer Denis Aogo. Die Grünen wollen Palmer deshalb rauswerfen. In die andere Richtung geht es in Bad Herrenalb, dort ist ein schwerer Radlader hineingefahren. Und zwar durch eine Hauswand direkt in die Wohnung.

Corona-Impfstoff von Curevac nicht ausreichend wirksam

Im Juni gehen die Corona-Fallzahlen runter – und die Schulen wieder auf. Übrigens auch die Freibäder. Auch im Juni: Eine ganz kalte Abreibung erwischt die Tübinger Corona-Impfstoff-Firma Curevac: ihre Impfung ist nur in 47 Prozent der Fälle wirksam.

"Die Enttäuschung ist schon groß. Man muss bedenken, dass hier die Mitarbeiter fast Tag und Nacht und an den Wochenenden die letzten Monate durchgearbeitet haben."

Am 23. Juni abends kommt es dick – tischtennisballgroße Hagelkörner verwüsten einen zwei Kilometer breiten Streifen durch die Kreise Zollernalb, Reutlingen und Tübingen. Landwirten wie Burkhard von Ow-Wachendorf bleiben nur noch zerstörte Felder.

Landwirt Burkhard von Ow-Wachendorf auf seinem zerstörten Acker

"Der Weizenacker ist etwa 1,2 Hektar groß, genauso groß, wie der Sojaacker gegenüber, der auch in der Hauptschneise des Hagelschadens war. Hier hat kein einziger Halm übrlebt."

Impfzentrum unter Wasser

Auch das Tübinger Kreisimpfzentrum in der Paul-Horn-Arena wird überschwemmt. Ein paar Tage später schüttet es nochmal so heftig, so dass der B27 Tunnel in Dusslingen vollläuft. Er ist bis heute noch nicht ganz wieder hergestellt. Im Kreis Calw erwischt es Altensteig am meisten mit Hochwasser und einem Erdrutsch.

Revierförster auf dem Kniebis stirbt bei Unfall

Am 29. Juli stirbt der Freudenstädter Förster und Umweltpionier Walter Trefz bei einem Autounfall bei Dornstetten im Kreis Freudenstadt: Er wurde 82 Jahre alt. Sein Naturverständnis lebt weiter.

"Gastgeber ist die Natur, ist der Wald, der ist das Wichtige und Bestimmende und nicht ich. Ich muss mich wie ein Gast verhalten."

Eningerin wird Sportlerin des Jahres

Anfang August beginnen in Japan die Olympischen Spiele. Auch neun Sportler aus der Region sind am Start und Bahnradfahrerin Franziska Brauße aus Eningen, Kreis Reutlingen, gewinnt eine Goldmedaille. Sie und ihre Mannschaft werden am Ende des Jahres zu "Sportlerinnen des Jahres" gewählt.

September bis Dezember

Sonntag, 26. September, ist ein folgenreicher Tag: Tübingen lehnt per Bürgerentscheid die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn ab. Nach langen und heftigen Diskussionen.

Am selben Tag: bei der Bundestagswahl wird die Regierungspartei CDU abgewählt. Nach erfolgreichen und überwiegend geräuschlosen Koalitionsverhandlungen nimmt Anfang Dezember die neue Ampelkoalition unter SPD-Kanzler Scholz die Regierungsarbeit auf. Mit dabei: der Grüne Cem Özdemir aus Bad Urach. Er wird Landwirtschaftsminister und erster deutscher Minister mit türkischem Migrationshintergrund. Das sei auch ein Symbol für den Veränderungsprozess unseres Landes, sagt Özdemir.

"Meine Eltern sind vor knapp sechzig Jahren in dieses Land als sogenannte Gastarbeiter gekommen. Mir ist nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich einmal hier stehe als Minister. Ich empfinde Dankbarkeit und Demut."

Beliebte Mitmenschen sterben

Der November ist der Monat des Totengedenkens. 2021 ist er auch der Monat, in dem prominente und beliebte Mitmenschen sterben. Erst verlässt uns 96-jährig die Schauspielerin Trudel Wulle aus Wildberg im Kreis Calw. Mit 95 stirbt der Tübinger Volkskundeprofessor Hermann Bausinger.

Bloß die Pandemie verlässt uns nicht so schnell. Ende November sind die Corona-Inzidenzwerte wieder so angestiegen, dass etwa der Schwarzwald-Baar-Kreis Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte erlässt. Kurz vor Weihnachten ist sogar ein erneuter Lockdown im Gespräch.

Bonnie liebt auch die entspannten Momente - braucht aber viel Action. Ihr Frauchen nennt sie einen "Workoholic".

Schäferhund-Weltmeisterin Bonnie von der Villa Riva

Charakter, Aussehen und Gesundheit, aber auch Fährtenlesen und Flucht vereiteln: In allem ist Bonnie von der Villa Riva die beste. Die Schäferhündin aus Eutingen im Gäu wird im Dezember in Spanien Weltmeisterin der Schäferhunde! Danke, Bonnie! So geht das Jahr doch nicht ganz so tierisch ernst zu Ende …