Die Nachfolge-Veranstaltung der Ulmer "Jagd und Fischerei-Messe" soll Mitte September auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Münsingen (Kreis Reutlingen) stattfinden. Unterstützt wird die Neuauflage vom 18. bis zum 20.9. vom Landesjagdverband. Die Messe namens "Hubert" setze auf ein neues Konzept, sagte Veranstalter Elmar Fetscher dem SWR. Klassische Konsummessen seien nicht mehr so gefragt. Gemeinsam mit dem Landesjagdverband sowie 70 Ausstellern setzt er daher maher auf Unterhaltung für ein breiteres Publikum. So werde es auf dem weiträumigen Gelände des Alten Lagers in Münsingen viele Schauvorführungen geben. Corona-Hygienevorschriften würden eingehalten; 5.000 Besucher pro Tag seien erlaubt. Jürgen Eilts von der Ulm-Messe-GmbH zeigte sich verwundert über den Neustart der Messe in Münsingen. Auch in Ulm habe es nach der Insolvenz des bisherigen Veranstalters Überlegungen für eine Neuauflage gegeben.