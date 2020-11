per Mail teilen

Die Jäger zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb befürchten keinen drastischen Absatzeinbruch beim Wildfleisch wegen der geschlossenen Gaststätten. Geht die Schließung über den November hinaus, könnte es aber schwierig werden.

Im Nordschwarzwald spielen Gastronomie und Tourismus eine überdurchschnittlich große Rolle. Barbara Meyer-Böhringer von der Kreisjägervereinigung Freudenstadt erwartet daher schon einen Rückgang beim Fleischabsatz. Aber Gaststätten, die außer Haus liefern, und das Konservieren durch Einfrieren oder in Dosen könnten einiges auffangen, sagte sie dem SWR.

Restaurants und Gasthäuser sind im November wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wildfleisch findet trotzdem viele Abnehmer. SWR Imogen Voth

Im Landesschnitt werden nur 20 Prozent des Wildfleischs an Gaststätten verkauft, so der Landesjagdverband, rund 70 Prozent gehen direkt an private Abnehmer. Weil vor allem im Herbst Wild für viele Verbraucher auf den Teller gehört, wird das Fleisch momentan stark nachgefragt.

Der Reutlinger Kreisjägermeister Wolfgang Auer sagt, dass derzeit der Wunsch nach Reh, Hirsch oder Wildschwein vielerorts kaum zu decken sei. Diese Erfahrung macht auch Stefan Brunner vom Reutlinger Kreisforstamt. Dramatische Folgen für die Jäger seien nur zu befürchten, falls die Gastronomie länger schließen müsse, erklärte er dem SWR.