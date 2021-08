Die Pädagogische Hochschule (PH) Weingarten weist Vermutungen zurück, sie schließe ihren Fachbereich Islamische Theologie. Hintergrund ist ein Aufnahmestopp für neue Studierende des Fachs, weil die "Stiftung Sunnitischer Schulrat" dessen Dozenten nicht anerkennt. Er sei nicht ausreichend ausgebildet, so die Stiftung, die für den islamischen Religionsunterricht im Land zuständig ist. Man suche zusammen mit der Stiftung eine Lösung, so ein Hochschulsprecher. Für das Fach schon eingeschriebene Studenten könnten aber weiterstudieren und vorerst an Online-Veranstaltungen der PH Ludwigsburg teilnehmen. Kritiker hingegen glauben an einen Vorwand, mit dem konservative islamische Verbände innerhalb der Stiftung liberale Vertreter des Islams aus der Lehrerausbildung verdrängen wollten. mehr...