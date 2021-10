Über 75.000 Münzen in Tübingen erzählen islamische Geschichte

Tübingen ist so etwas wie das Mekka für islamische Münzen. In den Tresoren der Forschungsstelle für Numismatik finden sich Münzen legendärer Sultane und Kalifen, aber auch Hinweise auf lange Zeit unbekannte Herrscher. Die Münzen erzählen die Geschichte des Islams, die mit dem Religionsstifter Mohammed im siebten Jahrhundert begann. Nun kommen 20 neue Münzen als Dauerleihgabe aus einer privaten Sammlung dazu, darunter auch eine 6,5 Kilogramm schwere Münze. Damit lagern über 75.000 islamische Münzen in Tübingen, der größten Sammlung in Deutschland und der drittgrößten weltweit.