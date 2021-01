Das komplette Interview mit Boris Palmer zum Nachlesen.

von Sandra Müller

SWR Tübingen: Es ist Januar, die Zeit der Neujahrsempfänge, der programmatischen Reden, der Ausblicke, der Pläne, der Versprechen. Doch all das fällt jetzt aus wegen Corona, auch in Tübingen, wo Oberbürgermeister Boris Palmer doch einen gewissen Ruf hat für wortgewaltige Auftritte. Und wo genau dieser Oberbürgermeister seit Wochen auch Lockerungen will, weniger Beschränkungen wegen Corona. Stattdessen sitzt er jetzt wieder Corona-sicher hier im Studio Tübingen. Zwischen uns beiden ist eine Scheibe. Und die Frage ist vielleicht rhetorisch: Boris Palmer, ich nehme mal an, die Neujahrsansprache mit Amtskette vor einem Saal mit Gästen, fehlt Ihnen?

Boris Palmer: Ja, das fehlt mir. Aber ich räume ein, dass das im Vergleich zu dem was vielen anderen Menschen fehlt, doch eher ein geringer Verlust ist.

SWR Tübingen: Aber würden Sie es für vertretbar halten? Also denken Sie, man könnte das Corona-sicher machen?

Boris Palmer: Nein, das denke ich nicht, weil da tausend Leute zusammenkommen müssten. Und das sind genau die Superspreading-Events, die solche Pandemien überhaupt erstmal ausbreiten. Das muss man wirklich lassen.

SWR Tübingen: Also so weit geht Ihre Forderung nicht, die Beschränkungen zu lockern. Aber lassen Sie mich raten: Ein Thema wäre das natürlich trotzdem bei einer Neujahrsansprache, der „Tübinger Weg“.

Boris Palmer: Ja sicher wäre es ein Thema, und ich würde mich auch wieder öffentlich dafür aussprechen, dass wir die Last der Familien reduzieren, dass wir Kitas und Grundschulen wieder ordentlich öffnen. Das ist ja zum Glück in Baden-Württemberg durchaus in Aussicht. Denn ich glaube, dass diese Verteilung der Lasten nicht gerecht ist. Die Kitas und Grundschulen sind keine Treiber der Pandemie. Die kleinen Kinder sind auch selbst kaum gefährdet. Für die ist Corona nicht gefährlich, jedenfalls nicht gefährlicher als andere Grippeerkrankungen. Und indirekt die alten Menschen zu schützen, indem die Bildungsbiografien der jungen gebrochen werden, das halte ich für falsch.

SWR Tübingen: Sie trommeln ja schon lange für den „Tübinger Weg“, wahlweise auch das „Tübinger Modell“ genannt. Inzwischen ist es auch, glaube ich, fast republikweit bekannt. Trotzdem kurz zusammengefasst: Das Modell meint ja, man schützt besonders die Senioren, die Menschen also, die nachweislich häufiger sterben an Covid-19. Man schützt Heime besonders. Tübingen hat dafür schon früh Tests eingeführt für Altenheimbewohner, -personal, -besucherinnen. Es gab Masken für alle über 65, und wer dieses Alter erreicht hat, darf auch Taxi fahren zum Buspreis zum Beispiel. Das loben viele als vorbildlich, aber es reicht ihnen nicht, oder?

Boris Palmer: Nein, es reicht auch tatsächlich nicht aus, weil wir noch eine weitere Säule bräuchten, nämlich die effiziente Kontaktverfolgung mit moderner Technik, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Da kann man lokal nix machen. Da müsste die Corona-App entsprechend scharf gestellt werden. Aber ich habe schon im April beim Blick auf die Corona-Todesstatistik Italiens und Spaniens - die waren ja früher dran und hatten sehr viel größere Probleme in der ersten Welle – da habe ich für mich ganz klar den Schluss gezogen: Wenn 90 Prozent der Menschen, die sterben, über 65 sind, dann muss man die besonders schützen. Dann ist es nicht richtig, alle gleich zu schützen, weil man dann zu wenig tut für die, auf die es wirklich ankommt.

SWR Tübingen: Dennoch werden sie oft angegangen dafür, dass sie das „Tübinger Modell“ propagieren und eine Lockerung der allgemeinen Beschränkungen fordern. Denn: Sie sagen ja, man kann den Erfolg des „Tübinger Modells“ nachprüfen an den niedrigen Inzidenzen – der Landkreis Tübingen war ja einer der ersten, der wieder eine Inzidenz von 50 und darunter erreicht hat. Aber die Todeszahlen sind ja gar nicht so viel besser, wenn man sie anschaut: Der Landkreis Tübingen hat 64 Covid-Tote auf 100.000 Einwohner. Stuttgart hat nur 39 zum Beispiel. Also: Woran genau machen Sie den Erfolg des Tübinger Modells fest?

Boris Palmer: Also bei der Inzidenz nicht. Da wäre ich vorsichtig, denn da braucht es nur ein großes Ereignis geben und schon geht die durch die Decke. Das habe ich auch nicht gesagt. Was ich für relevant halte, ist, wie oft es gelingt, Ausbrüche in Altenheimen unter Kontrolle zu bringen und wie viele Menschen dabei infiziert werden. Denn man kann auch Glück haben. Es kommt einfach nie jemand rein mit einem Virus in die Altenheime. Dann passiert auch nichts. Das gibt es auch Gott sei Dank. Wir haben aber in Tübingen jetzt eine Reihe von Fällen gehabt – auch zwei jetzt im Januar - wo Personal infiziert war und es gelungen ist, das Übergreifen auf die Bewohner zu verhindern und das Durchlaufen der Infektionswelle im Heim zu unterbinden. Das passiert ja ganz oft, dass das halbe Heim oder fast das ganze infiziert ist, wenn man es zu spät merkt. Und ich glaube, das konnten wir zeigen, dass unser System der engmaschigen Testung es ermöglicht, den Einbruch rechtzeitig zu erkennen und dann den großen Ausbruch zu unterbinden. Und ich glaube, dass ist mittlerweile auch allgemein anerkannt. Immerhin ist ja genau dieses Prinzip jetzt bundesweit per Verordnung zur Regel gemacht worden.

SWR Tübingen: Nun sagen manche, Tübingen als Stadt und auch als Kreis täte sich auch einfach leichter als andere, Corona zu bekämpfen. Denn hier gibt es nicht so viele alte Menschen. Tatsächlich gibt es im Landkreis Tübingen nur gut fünf Prozent über 80-Jährige. Das ist deutlich weniger als in anderen Landkreisen. Sie haben viele akademisch gebildete Menschen hier, die in Berufen arbeiten, wo man supergut ins Homeoffice gehen kann. Es gibt eine große Solidarität in der Stadt. Man sieht hier kaum Menschen, die ohne Maske unterwegs sind. Ist der „Tübinger Weg“ insgesamt. Also vielleicht wirklich nur hier möglich?

Boris Palmer: Nein, das glaube ich nicht. Das Beispiel der regelmäßigen Tests in den Heimen haben wir gerade angesprochen, das ist überall möglich, wenn man das Personal dafür findet. Und es wird ja jetzt auch gemacht, sogar unter Einsatz der Bundeswehr. Aber ich gebe Ihnen gerne zu, dass Tübingen wie so oft günstige Voraussetzungen hat. Aber das erfordert schon auch Anstrengungen. Und wir haben zum Beispiel mehrfach mit Lisa Federle, der Pandemiebeauftragten, mit den Fraktionen des Gemeinderats, mit dem Klinikumsvorsitzenden dafür geworben, mehr zu tun, als vorgeschrieben ist. Dass so viele Menschen mit FFP2-Maske in der Stadt unterwegs sind, fällt mir schon länger auf und finde ich vorbildlich. Aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir als Stadt alle über 65 schon im November mit solchen Masken versorgt haben, während der Bund immer noch nicht alle Gutscheine ausgegeben hat. Wir waren halt auch gut in dem Nutzen unserer Möglichkeiten in Tübingen.

SWR Tübingen: Nun sinkt die Inzidenz ja jetzt gerade überall - zum Glück, nicht nur in Tübingen. Inzwischen gibt es deutschlandweit über 20 Landkreise mit einer Inzidenz um die 50. Gibt es eigentlich unter denen einen Austausch? Es wäre ja durchaus denkbar, so ähnlich, wie man auf Länder schaut, die offensichtlich erfolgreich die Pandemie bekämpfen, auch Landkreise zu vergleichen und zu sagen, wenn es da Vorreiter gibt, die so ganz früh, offensichtlich einen guten Weg gehen, was machen die anders? Was machen die besser? Haben Sie Kontakt zu anderen?

Boris Palmer: Ja auch in die andere Richtung. Der OB von Pforzheim, der ganz besonders hart getroffen war vor vier Wochen, hat sich auf einmal direkt bei mir telefonisch erkundigt: Wie macht ihr das in Tübingen? Und umgekehrt bin ich zum Beispiel mit dem Kollegen Markus Lewe in Münster immer wieder im Austausch, den ich persönlich gut kenne und der Städtetags-Vizepräsident ist. Ich gucke auch sehr genau, was da publiziert wird. Zum Beispiel hat der Kollege in Rostock, die auch sehr gut dastehen, so wie wir intensiv auf Schnelltests gesetzt und musste sich da so ähnlich wie Lisa Federle erst einmal vom Land sagen lassen, dass das unerwünscht ist. Also da gehört dann schon auch dazu, beim eigenen Weg zu bleiben, überzeugt zu sein, dass man sich da nicht beirren lässt von gegenteiligen Auffassung, sondern versucht das, was mir in der eigenen Stadt für nötig hält, auch zu machen und dafür die richtigen Leute findet, die des gemeinsam auf den Weg bringen