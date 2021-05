Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo startet am Samstag beim internationalen Läufermeeting in Pliezhausen (Kreis Reutlingen). Die 27-Jährige von der LG Kurpfalz tritt dort über die nichtolympische 150-Meter-Distanz an. Die Organisatoren in Pliezhausen haben ein detailliertes Hygienekonzept ohne Zuschauer erstellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 Sportlerinnen und Sportler in drei Wettkampfblöcke reduziert und auf Kaderathleten beschränkt.