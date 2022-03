Veranstaltungen zum Weltfrauentag in Tübingen, Rottenburg und Co.

Der Internationale Frauentag wird jedes Jahr am 8. März begangen. Nicht nur in Tübingen gibt es aber auch schon vorher Veranstaltungen für die Gleichberechtigung von Frauen.

Wir stellen einige ausgewählte Termine vor, sortiert nach Stadt beziehungsweise Landkreis:

Tübingen: Online-Veranstaltung zur Care-Arbeit

Die Stadt Tübingen organisiert eine Online-Veranstaltung zum Thema Care-Arbeit (deutsch: Fürsorgearbeit) am Dienstag, 8. März von 19 bis 21 Uhr mit Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe. Sie ist eine emeritierte Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich sich unter anderem als Mitglied der Sachverständigenkommission der Gleichstellungsberichte der Bundesregierung engagiert. Als Mitautorin des Equal Care Manifests 2020 setzt sie sich für Anerkennung und Wertschätzung, faire Verteilung und bessere Rahmenbedingungen von Care-Arbeit ein. Nach dem Vortrag folgt eine Gesprächsrunde. Interessierte müssen sich bis Montag, 7. März 2022, per E-Mail an vielfalt@tuebingen.de anmelden.

Unbezahlte Fürsorgearbeit wie Kinderbetreuung oder das Versorgen von alten oder kranken Familienmitgliedern bleibt oft an Frauen hängen. imago images IMAGO / Addictive Stock

Am Dienstag, 8. März stellt die IHK erfolgreiche Unternehmerinnen vor und informiert Frauen zum Thema Selbstständigkeit. Instagram-Expertin Uta Krauss gibt den Teilnehmerinnen einen Überblick über das Tool "Instagram for Business". Außerdem berichten Janina Rüger-Aamot und Vera Lyko, Geschäftsführerinnen des Start-ups Econoyou in Walddorfhäslach, von ihren Erfahrungen bei der Unternehmensgründung und von ihrer Initiative "Mutig und klug. Kernstück ist ein Podcast, in dem die beiden Gründerinnen hinter die Kulissen von Großkonzernen und Startups blicken.

Die IHK bietet am Weltfrauentag noch zwei weitere Veranstaltungen für Gründerinnen und Chefinnen an: Bei der Beratung zur Unternehmensnachfolge erhalten Frauen, die eine Firma übernehmen wollen, Tipps. Außerdem trifft sich das IHK-Netzwerk Frauen zu einem Vortrag zum Thema "Homeoffice – Chancen und Fallstricke eines neuen Arbeitsmodells" von Dr. Angelika Kümmerling (Universität Duisburg-Essen). Alle Informationen zu den IHK-Veranstaltungen gibt es auf www.ihkrt.de/frauen.

Vom 6. bis 11. März finden die Rottenburger Frauentage statt.

Den Auftakt bildet die Podiumsdiskussion "Starke Frauen" am Dienstag, 8. März um 18.30 Uhr in der Festhalle - veranstaltet von Behindertenrat, Integrationsbeirat und der Jugendvertretung Rottenburg. Frauen aus Politik, Sport und Zivilgesellschaft diskutieren darüber was starke Frauen ausmacht, welche Hindernisse und Barrieren sie überwinden und sich ändern muss um als Frau stark und erfolgreich zu sein und zu bleiben. Auf dem Podium sitzen unter anderem Yvonne Magwas (Bundestagsvizepräsidentin), Tatjana Raible (Olympionikin) und Argyri Paraschaki-Schauer (Landesverband der Migrantenvertretungen Baden-Württemberg). Es besteht die Möglichkeit der Kinderbetreuung. Dafür wird um eine Anmeldung gebeten: kinderbetreuung_podiumsdiskussion@gmx.de

Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas kommt nach Rottenburg. imago images IMAGO / Future Image

Als Rahmenprogramm gibt es die Ausstellung "Genauer Hinsehen…" vom Profilkurs Bildende Kunst der Gemeinschaftsschule im Gäu, auf den Spuren von Malala Youszafai. Mitglieder des Vereins female fellows stellen ab 18 Uhr direkt vor der Festhalle ihre Unterstützungsangebote vor - unter dem Motto "Hinter jeder starken Frau, stehen starke Frauen".

Weitere Veranstaltungen während der Rottenburger Frauentage sind: Kino, Theater, Stadtführung, Tanzfest, Karrierewerkstatt und Frauencafé. Mehr Informationen gibt es hier.

Unter der Leitung des Arbeitskreis "Soziales" von Bündnis 90/die Grünen im Zollernalbkreis gibt es am internationalen Weltfrauentag, dem 8. März, eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Balingen. Ab 16 Uhr werden rund 20 verschiedene Gruppen Informationen und Diskussionsanlässe zu unterschiedlichsten Themen der Gleichberechtigung bieten.

Am gleichen Tag um 19 Uhr findet in der Zehntscheuer Balingen ein Vortrag zur Thematik „kommunale Gleichberechtigung“ statt. Gehalten wird er von Birgit Kruckenberg-Link (ehemalige Gleichstellungsbeauftragte und Kabarettistin). Dort kann auch die Ausstellung „Sexualmoral im Wandel“ vom Hause der Geschichte in Bonn, überarbeitet vom Balinger Museum, besichtigt werden.

Öfter als jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet. imago images IMAGO / Hannes P. Albert

IG Metall Albstadt: Ernstes Thema lustig verpackt

Die IG Metall Albstadt veranstaltet am Dienstag, 8. März in der Festhalle Lautlingen (Mühlgasse 14) einen Comedy-Abend mit „Die Kächeles“. Beginn ist um 18 Uhr.

Im Kreis Calw haben die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, das Landratsamt Calw und die VHS Calw und Oberes Nagoldtal neben einer Fahnenhissung am 8. März ein vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt. Entstanden ist ein buntes Programm mit Stadtführungen in Calw und Nagold, einem Beratungstag für Frauen, einem Baumschnittkurs, einem Kabarettabend, einem Tai-Chi-Kurs, Vorträgen und vielen weiteren Angeboten.

Am Donnerstag, den 10. März 2022, von 18 bis 19.30 Uhr findet beispielsweise ein kostenfreier Online-Vortrag statt. Der Titel: "Von der Pharaonin zum Heimchen am Herd". Helma Sick gibt Anekdoten über Frauen aus verschiedenen Jahrhunderten zum Besten. In der Gegenwart angekommen, fragt sie nach: Welchen Einfluss haben manche Frauenbilder noch heute in der Gesellschaft und in unseren Köpfen? Helma Sick ist Gründerin des Unternehmens "frau & geld - Finanzdienstleistung für Frauen GmbH & Co KG". Außerdem ist sie Autorin mehrerer Finanzratgeber. Ihr aktuelles Buch "Ein Mann ist keine Altersvorsorge" verfasste sie zusammen mit der früheren Bundesfamilienministerin Renate Schmidt.

Besonders Frauen sind von Altersarmut gefährdert. Unter anderem weil sie öfter in Teilzeit arbeiten und mehr unbezahlte Fürsorgearbeit übernehmen. imago images IMAGO / Fotostand

Ein Termin speziell zum Thema Altersvorsorge gibt es am Dienstag, 22. März von 17 bis 18.30 Uhr. Unter dem Titel "Frauen und Rente - wie sichere ich mich ab" beantwortet Wolfgang Rahner, Experte der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen einer Online-Veranstaltung Fragen zum Thema. Anmeldungen sind per E-Mail an mail@vhs-calw.de oder telefonisch unter 07051 9365 0 möglich.

Weitere Angebote gibt es online unter www.kreis-calw.de/Frauentag2022.

Freudenstadt: Wanderausstellung zu häuslicher Gewalt und mehr

Seit dem 7. März bis zum 23. März ist im Foyer des Landratsamtes Freudenstadt die Wanderausstellung "Häusliche Gewalt – einmal ganz öffentlich" zu sehen. Die Ausstellung umfasst 16 Plakate und möchte das Thema "Häusliche Gewalt" in seinen unterschiedlichen Formen öffentlich machen. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes besichtigt werden. Veranstalterin ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Freudenstadt.

Häusliche Gewalt trifft vor allem Frauen: Laut dem Bundeskriminalamt etwa viermal so oft wie Männer. Die Täter sind dagegen meistens Männer. imago images IMAGO / Lehtikuva

Im Mehrgenerationenhaus Familien-Zentrum-Freudenstadt e. V. findet am Freitag, 11. März, ab 9 Uhr ein internationales Frauenfrühstück für Einheimische, Zugezogene, Migrantinnen und Menschen verschiedenster Nationen statt. Das Familien-Zentrum-Freudenstadt freut sich über mitgebrachte internationale Spezialitäten. Anmeldung beim Familien-Zentrum-Freudenstadt.

"Jetzt bin ich dran – meine berufliche Zukunft beginnt heute" so lautet das Thema der Veranstaltung des Arbeitskreises Frau und Beruf Kreis Freudenstadt am Dienstag, 15. März von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Angesprochen sind alle weiblichen Beschäftigten, Wiedereinsteigerinnen, Frauen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Die Onlineveranstaltung bietet eine Plattform, sich persönlich auszutauschen, das berufliche Netzwerk zu erweitern und neue Impulse für das eigene berufliche Wachstum zu schaffen. Anmeldung unter: https://bit.ly/3dYfJw6

Da oft die eigene Fachkompetenz alleine nicht ausreicht um beruflich weiterzukommen, ist ein gezieltes Selbstmarketing ein entscheidender Erfolgsfaktor. Maria Azzarone zeigt bei der Onlineveranstaltung am Freitag, 18. März von 15 Uhr bis 17 Uhr, wie man sich gekonnt ins rechte Licht rückt und dadurch seine Erfolgschancen erhöht. Die Veranstaltung wird von der Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Freudenstadt angeboten. Anmeldung unter frauundberuf@pforzheim.ihk.de.

Bis Ende Mai bietet der Landkreis Freudenstadt noch mehr Veranstaltungen an. Eine Zusammenstellung mit Kontaktdaten für Anmeldungen gibt es hier.