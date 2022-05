Internationaler Museumstag: Unterwäsche und Mäuserallye

„Museen mit Freude entdecken“, so lautet das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstags. In der Region öffnen am Sonntag die Museen, etwa das Trachtenmuseum in Pfullingen.

In Pfullingen (Kreis Reutlingen) beteiligen sich mehrere Einrichtungen am Internationalen Museumstag. Das Württembergische Trachtenmuseum präsentiert zum Beispiel die Sonderausstellung „Unterwäsche - Urgroßmutter untern Rock geschaut“ mit Schätzen aus Wäschetruhen der Zeit um 1900. Trachten aber auch Unterwäsche gibt es im Trachtenmuseum in Pfullingen Württembergisches Trachtenmuseum Pfullingen / Elke Dekanski Auch das Klosterareal mit Klosterkirche und Waschhaus kann trotz Baustelle besichtigt werden. Hier können die Besucher etwa bei der multimedialen Ausstellung »Die Welt der Klarissen 1250 bis 1649« in das karge Leben Pfullinger Klarissinnen eintauchen. Wohnen wie im Schloss in Calw Eine Führung durch die sogenannte Bel Etage im Calwer Palais Vischer gibt es am Sonntagnachmittag. Der klassizistische Stadtpalais ist ein Museum, in dem die Geschichte von Calw gezeigt wird. Auf drei Etagen wird gezeigt, wie die gehobene Gesellschaft gelebt und gewohnt hat. Gruseliger könnte der Besuch des Langen werden. Der einzige erhaltene Turm der Stadtbefestigung war einst ein Gefängnis. Heute wird dort niemand mehr hinter Gitter gebracht, sondern man kann vom Aussichtsturm den Blick über die Hermann-Hesse-Stadt schweifen lassen oder das kleine Museum besuchen und dabei einiges zur Geschichte der alten Schutzbefestigung der Stadt und das Leben in früherer Zeit erfahren. Eine französische Kaminuhr wird im Schloss gezeigt picture alliance/dpa/PA Media | Ben Fitzpatrick/Royal Collection Heftig ticken wird es beim Museumstag im Alten Schloss in Altensteig (Kreis Calw). Ab 14.00 Uhr ist hier eine Auswahl schmucker original französischer Kaminuhren aus dem 19. Jahrhundert zu bewundern. Mitmachaktion für junge Museumsgäste in Tübingen In Tübingen gibt es neben Führungen im Stadtmuseum ein abwechslungsreiches Programm im Hölderlinturm rund um die Fotoausstellung von Barbara Klemm zu „Hölderlins Orten", inklusive einer Mitmachaktion für junge Museumsgäste. Im Wasserschloss Glatt wartet eine Mäuserally auf die jungen Besucher SWR Bertram Schwarz Im Bauernmuseum im Wasserschloss Glatt (Kreis Rottweil) können die kleinen Museumsentdecker auf eine Mäuserallye gehen. Wer alle Quizfragen richtig beantwortet, bekommt einen kleinen Preis. Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen beim Internationalen Museumstag ist frei.