Engpässe bei Intensivbetten in Kliniken der Kreise Rottweil und Zollernalb

In den Krankenhäusern der Region Neckar-Alb und Schwarzwald-Baar-Heuberg werden zurzeit viele Covid-19-Patienten behandelt. Es gibt nur noch wenige freie Intensivbetten. Das Gesundheitswesen stößt teilweise an seine Grenzen.

In den Krankenhäusern der Kreise Rottweil und Zollernalb waren am Freitagmorgen nahezu alle Betten auf den Intensivstationen belegt. Das ergibt sich aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Es erfasst täglich die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland.

Intensivstationen sind mit vielen Corona-Infizierten belegt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Auch im Kreis Tübingen werden die Plätze auf den Intensivstationen knapp. Derzeit sind dort nur noch drei von 79 Intensivbetten frei (Stand: 30.04.2021, 09:19 Uhr). In den Kliniken im Kreis Reutlingen gibt es insgesamt 20 Intensivplätze. Ein paar wenige Betten sind zwar noch frei, jedoch keine mit künstlicher Lunge für schwere Covid-Fälle.

Höchste Krisenstufe im Klinikum Tuttlingen

Keine Engpässe gibt es dagegen bislang in den Landkreisen Sigmaringen und Tuttlingen. In Sigmaringen sind vier von 14 Intensivbetten frei, in Tuttlingen sieben von 16. Allerdings stellt man sich im Klinikum des Kreises Tuttlingen auf mehr Covid-19-Patienten ein. Die Klinik gab diese Woche bekannt, sich auf die dritte und damit höchste Krisenstufe vorzubereiten. Laut Landrat Stefan Bär werden noch einmal zusätzliche Kapazitäten auf der Isolier- und Intensivstation geschaffen.

Mit der dritten Krisenstufe werden laut Mitteilung die Kapazitäten für fünf weitere Überwachungs- und Intensivbetten geschaffen. Wären auch diese Betten belegt, könnten weitere Covid-Erkrankte nicht mehr im Klinikum Tuttlingen versorgt werden. Sie müssten dann in anderen Kliniken der Region aufgenommen werden, heißt es.

Die Lage auf den Intensivstationen deckt sich nicht unbedingt mit der lokalen Inzidenz. Zu sehen ist das auf Karten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI.