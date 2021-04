In der Region gibt es wieder erste Kliniken, die keine Intensivplätze mehr für Covid19-Kranke haben. Dazu gehören laut der Deutschen Vereinigung für Intensivmedizin die Krankenhäuser in Calw und Nagold. Erste Engpässe melden auch die Kliniken in Sigmaringen, Reutlingen und Rottweil. Freie Plätze gibt es in Balingen und Tübingen.