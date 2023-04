per Mail teilen

Ende April schließt das bei Ausflüglern beliebte Café Ikarus auf der Schwäbischen Alb. Die Enttäuschung ist groß.

Nach rund 15 Jahren muss das Inklusions-Café Ikarus in Münsingen-Buttenhausen (Kreis Reutlingen) seinen Betrieb aufgeben. Es war fester Bestandteil des kleinen Ortes im Lautertal.

Die Corona-Pandemie, der Fachkräftemangel sowie die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten setzten dem Café, das von einem Tochterunternehmen der BruderhausDiakonie betrieben wird, mehr und mehr zu. Auch wenn vor der Pandemie zahlreiche Gäste kamen, war eine Schließung während der Corona-Hochzeit über einen langen Zeitraum unvermeidbar, so die BruderhausDiakonie. Laut dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens, János Jákli, seien Verluste die Folge gewesen.

Ab dem 1. Mai bleiben die Tische und Stühle im Café Ikarus leer. SWR Theresa Krampfl

Wirtschaftlichkeit muss sein

"Auch als Inklusionsunternehmen müssen wir darauf achten, dass sich unsere Betriebe finanziell selbst tragen und nicht dauerhaft Verluste generieren".

Das Tochterunternehmen will sich künftig ganz aus der Gastronomie-Branche zurückziehen. Finanzielle Schwierigkeiten belasteten andere Betriebe und reduzierten oder verhinderten gar, dass das Inklusionsunternehmen neue Arbeitsplätze schaffe, so Jákli.

Nicht für alle Beschäftigten mit Behinderung sei ein Arbeitsplatz in der Gastronomie geeignet, gerade wenn viele Menschen auf einmal ins Café kommen, sagte eine Sprecherin der BruderhausDiakonie dem SWR. SWR Theresa Krampfl

Enttäuschung über Schließung des Cafés "Ikarus"

Bei der Frage an eine Bewohnergruppe der BruderhausDiakonie, wie es ihr mit der Schließung gehe, brach eine Bewohnerin direkt in Tränen aus. Das Thema belastet sie sehr, da sie das Café als Treffpunkt geschätzt hat. Für die vier festangestellten Mitarbeiter will die Intego GmbH einen neuen Arbeitsplatz vermitteln.

Auch wenn die Entscheidung über die Schließung des Cafés laut Jákli gefallen ist, hofft der Münsinger Bürgermeister, Mike Münzing, noch auf Rettung. Er will sich demnächst mit der BruderhausDiakonie zusammensetzen. Denn er und auch einige Anwohner sind der Meinung, dass ein so ein wichtiger Treffpunkt nicht geschlossen werden dürfe. Für Inklusion müsse man eben Möglichkeiten schaffen, sagt Münzing.