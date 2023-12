per Mail teilen

Fast ein Jahr lang haben fünf Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Ehrenamtlichen in Dettingen an der Erms das Spiel "Jahu Safari" entwickelt. Jetzt ist es fertig.

Das Spiel "Jahu Safari" ist fertig produziert und auch schon am ersten Adventswochenende auf dem Dettinger Weihnachtsmarkt zum Verkauf angeboten worden. Nach knapp einem Jahr Entwicklung sind die fünf Autorinnen und Autoren glücklich über ihr Werk. Gemeinsam mit den Initiatorinnen Petra Fritzke und Nicole Zeller des Vereins "Fritzels Spielerei", mit Ehrenamtlichen und Sozialpädagogen haben sie dieses Spiel in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) entwickelt.

Tiere aus Afrika im Mittelpunkt

Jede Woche traf sich die Gruppe aus Entwicklerinnen und Entwicklern in den Räumlichkeiten der Bruderhaus Diakonie. Schon im Frühjahr war für die Gruppe klar: Das Spiel "Jahu Safari" soll sich um Tiere drehen. Die Handlung: Elefanten oder Affen aus Afrika sollen einen deutschen Bauernhof besuchen. Damit Menschen mit geistiger Behinderung das Spiel gerne spielen, sollte es anschaulich, mit einem eher einfachen Handlungsstrang, aber nicht zu kindlich sein.

Die Gruppe, die das Spiel entwickelt hat, ist stolz auf ihr Werk. Die Zeitung und viele Unterstützer des Projekts kamen zur Veröffentlichung. SWR Theresa Krampfl

Familien sind stolz

Birgit Weiß, die Mutter der Autorin Aiga Weiß, ist stolz auf ihr Kind. "Das ist einmalig, dass es eine Gruppe gibt, die sich auch immer wieder pusht, weiterzumachen", findet sie. Aigas Vater Steffen Weiß ergänzt: "Die haben nicht nur ein Spiel entwickelt, sondern haben sich auch selbst dabei entwickelt." Das bemerken auch die Initiatorinnen Fritzke und Zeller. Die beteiligten Leute seien mutiger geworden und würden sich seitdem immer öfter trauen, ihre Meinung zu sagen. Ein voller Erfolg also für den Verein "Fritzels Spielerei" und die Gruppe.

Aufgeregt sehen die Spielentwicklerinnen und - entwickler ihr Spiel das erste Mal. Ein besonderer Moment für sie. SWR Theresa Krampfl

2025 könnte es weiter gehen

Die beiden Initiatorinnen überlegen schon, ob sie 2025 nochmal eine Spielentwicklungs-Runde starten. Sie hätten schon weitere Interessenten. 2024 wollen sie aber erstmal das Spiel "Jahu Safari" vertreiben und mit der Gruppe auf eine Spielemesse gehen.