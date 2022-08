Kampf um Rettungshubschrauber in Wannweil geht weiter

per Mail teilen

Die Diskussion um einen Rettungshubschrauber in Wannweil (Kreis Reutlingen) geht weiter. Jetzt sammelt eine Initiative Unterschriften für ein Bürgerbegehren.

Eine Initiative kämpft weiter für einen Rettungshubschrauber in Wannweil (Kreis Reutlingen). Vor einem Monat hatte der Gemeinderat den ausgewählten Standort in der Nähe eines Gewerbegebietes abgelehnt. Das will eine Initiative aber nicht hinnehmen. Anlass sei die Stimmung im Dorf, sagte Mitinitiatorin Birgitte Hain dem SWR. Viele könnten die Entscheidung nicht verstehen.

400 Unterschriften für Bürgerbegehren erforderlich

Die Initiative ist zuversichtlich, dass sie die erforderlichen 400 Unterschriften beibringt. Das entspricht etwa sieben Prozent der Wahlberechtigten. Dann muss sich der Gemeinderat nochmals mit dem Thema befassen. Eine Petition im Internet hatte das ebenfalls gefordert.

BG Unfallklinik Tübingen hat ebenfalls Interesse

Für den Rettungshubschrauber hat sich auch die BG Unfallklinik in Tübingen beworben. Er soll von Leonberg in die Region-Neckar-Alb verlegt werden, um eine bessere Versorgung zu gewährleisten. Über den Standort entscheidet die Landesregierung nach den Sommerferien.