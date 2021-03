Ingmar Hörr, der Gründer des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac, ist zum Ehrenbürger der Stadt Tübingen ernannt worden. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Aus einer Entdeckung im Labor habe Ingmar Hörr eine Technologie erschaffen, die derzeit die größte Hoffnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist, heißt es in der Begründung zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft. Hörr habe mit der Belegschaft von Curevac Herausragendes geleistet, das weit über Tübingen hinaus reiche, so Oberbürgermeister Palmer. Vor zwanzig Jahren hat Hörr in der Krebsforschung das mRNA-Impfstoffverfahren entdeckt. Hörr ist der jüngste von sieben noch lebenden Tübinger Ehrenbürgern - darunter der Theologe Hans Küng und die Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard. Wann der 52-Jährige seine Auszeichnung überreicht bekommt, ist unklar, da der Tübinger Neujahrsempfang coronabedingt abgesagt wurde.