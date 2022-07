Programm aus Rottenburg liefert Infos für Fahrgäste in Bussen

per Mail teilen

In Rottenburg (Kreis Tübingen) ist am Montag das digitale Programm "Freifahrt" vorgestellt worden. Es soll den Fahrgästen von Bussen Information etwa zu Verspätungen liefern.

Kommt der Bus später? Ist er sehr voll? Ist noch Platz für Fahrrad, Rollstuhl oder Einkaufstaschen? Solche Fragen soll das Programm "Freifahrt" beantworten. Ein Sensor im Eingangsbereich des Busses zählt die Fahrgäste und was sie transportieren. Die Daten werden in Echtzeit zum Beispiel an eine App übermittelt.

So würde "Freifahrt" auf einem Handy aussehen SWR Bertram Schwarz

Entwickelt wurde das Programm von einer Rottenburger Firma Omnibus Groß. Es ist bereits auf zwei stark frequentierten Strecken im Einsatz: im Ammertal zwischen Tübingen und Herrenberg und auf der Linie Rottenburg-Tübingen-Kliniken. Das Land hat das Projekt im Rahmen der Innovationsoffensive "Öffentliche Mobilität" mit 370.000 Euro unterstützt. Es soll den Öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen.