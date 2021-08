In Rosenfeld-Leidringen (Zollernalbkreis) gibt es einen neuen Info-Pfad zum Thema Landwirtschaft. Er führt als Rundweg entlang der Felder zwischen Leidringen, Brittheim und Bickelsberg. Auf den Feldern dort wachsen Mais, Raps, Gerste oder Dinkel. Auch Blumenwiesen, Grünflächen und ein Weiden-Wäldchen gibt es. An dem Pfad weist ein Schild daraufhin, was angebaut und wie es verwendet wird. „Kultur am Wegesrand“ nennt sich das Projekt von Kreisbauernverband, Landwirtschaftsamt und Landwirten vor Ort. Man wolle beim Verbraucher wieder mehr ins Bewusstsein rücken, wo die Lebensmittel, die später auf denTellern landen, eigentlich herkommen und wie sie produziert werden, so Martin Zaiser vom Kreisbauernverband.