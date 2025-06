Bei einem Brand in einer Industrieanlage in Mehrstetten ist ein Millionenschaden entstanden. Viele Einsatzkräfte waren vor Ort, ein Mitarbeiter der Firma erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Mehrere Anrufer hatten eine starke Rauchentwicklung bei einer Industrieanlage in Mehrstetten (Kreis Reutlingen) am Sonntag gegen 14:20 Uhr der Rettungsleitstelle und dem Polizeipräsidium Reutlingen gemeldet. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später am Brandort eintrafen, hat die Firmenhalle fast vollständig gebrannt. Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten bis in den späten Nachmittag. Ein Mitarbeiter der metallverarbeitenden Firma erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Schaden an Gebäude und Maschinen mehrere Millionen Euro

Das Gebäude und die Maschinen der Firma wurden zerstört. Die Polizei Reutlingen schätzt den Sachschaden am Gebäude auf circa eine Million Euro. Hinzu kommt der Schaden an den Maschinen und Geräten im Inneren der Halle. Er wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Großbrand in Firmenhalle in Mehrstetten. Ursache könnte Defekt an der Photovoltaikanlage gewesen sein. Joachim Lenk

Brandursache möglicherweise Photovoltaikanlage

Wie es zu dem schweren Brand kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Die Ursache könnte ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage sein, so das Polizeipräsidium Reutlingen.

Bei den Löscharbeiten waren insgesamt 53 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch Feuerwehren aus benachbarten Orten, wie Münsingen, Bad Urach und Metzingen.