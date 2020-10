Ein Unbekannter hat laut Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr in Meßkirch im Kreis Sigmaringen mit einer kleinkalibrigen Waffe auf ein fahrendes Auto geschossen. Die hintere Seitenscheibe wurde dadurch beschädigt. Der Fahrer sei mit dem Schrecken davon gekommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meßkirch in Verbindung zu setzen.