Sie waren auf einmal weg, die Ortsschilder von Gunningen (Kreis Tuttlingen). Vor drei Wochen schon hat man gerätselt, warum. Dann gab es selbst gebastelte und die fehlen jetzt auch. Im Kindi werden neue gemalt.

Die Gemeinde liegt am Fuß des Hohenkarpfens und hat kanpp 800 Einwohner. Alles friedlich da, könnte man meinen. Doch irgendjemand hat in Gunningen vor gut drei Wochen sämtliche Ortsschilder abmontiert und mitgenommen. Das hat die Kreativität einiger Gunninger angeregt - sie haben alternative Schilder gebastelt und in die leeren Rahmen gehängt. Aber auch diese Schilder sind jetzt weg. Das motiviert die Gunninger Kindergarten-Kinder, auch Ortsschilder zu malen. Sicherheitshalber werden sie aber nicht in die leeren Rahmen an den Straßen eingehängt.

Stephanie Uhlig war in Gunningen: