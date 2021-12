In den Tagen vor Weihnachten ist das Backhaus in Gniebel (Kreis Reutlingen) stets ausgebucht: Familien backen Weihnachtsbrezeln. Eine alte Tradition.

Für viele in Gniebel und in den Orten drumherum ist es eine Kindheitserinnerung. Karin Detomaso pflegt sie bis heute. Früher hat ihre Mama hunderte Weihnachtsbrezeln in Walddorfhäslach gebacken. Heute backt Karin Detomaso ein paar Dutzend für die Familie und alte Gniebeler, die selber nicht mehr backen können. Gemeinsam mit ihrem Mann Marko hält sie die Tradition aufrecht.

Die Gniebeler Weihnachtsbrezel wird vor dem Backen mit Eigelb bestrichen. Trick von Karin Detomaso: Vorher salzen. Dann lässt es sich leichter verteilen. SWR

Hefeteigbrezel ohne Lauge

Gemacht wird die Gniebeler Weihnachtsbrezel aus Hefeteig. Man braucht dafür 1,5 Kilo Mehl, einen Liter Milch, einen Würfel Hefe, 300 Gramm Fett und 2 Teelöffel Salz. In jedem Fall aber muss die Brezel vor dem Backen mit Eigelb bestrichen werden. Das erst verleiht ihr die richtige Farbe.

Beim Backen ist Aufmerksamkeit gefragt

Doch bis es so weit ist, braucht es viel Sorgfalt. Schon allein, um den Ofen richtig anzufeuern. Marko Detomaso verwendet dafür Buchenzweige.

“Buche gibt die beste Wärme. Irgendwelches Kruschtholz reinschmeißen, bringt nix.“

Die Weihnachtsbrezeln gehen bei mehreren hundert Grad in den Ofen. Dann heißt es, vorsichtig sein und sich nicht ablenken lassen. Immer wieder kontrollieren, wie braun die Brezeln schon sind. Denn in der entscheidenden Phase geht es sehr schnell, dann zählt jede Minute.

“Da darf ma ned so viel Schwätzen bei den Weihnachtsbrezeln, weil wenn man zu viel spricht, dann sind se schon schwarz, Dann isch‘s vorbei.“

“Wer nicht aufpasst, kriegt Briketts", lacht Marko Detomaso.

Brezeln werden im Ort verteilt

Einen Großteil der Brezeln verteilt das Ehepaar an alte Menschen in Gniebel, die nicht mehr selber backen können. Denn viele von ihnen verbinden besondere Erinnerungen damit an die Zeit, als es Weihnachtsbrezeln wirklich nur an Weihnachten gab – nach dem Gottesdienst und jeweils nur eine für jeden. Woher der Brauch der Weihnachtsbrezel kommt, weiß das Ehepaar Detomaso übrigens nicht. „Es ist einfach Brauch. Gibt’s halt und schmeckt,“ sagt Karin Detomaso. Und dieses Jahr sind sie ihr besonders gut gelungen. „Perfekt,“ sagt ihr Mann.