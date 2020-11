Ein Corona-Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Doch Baden-Württemberg baut bereits die nötige Infrastruktur auf. Dafür sollen unter anderem Impfzentren eingerichtet werden. Eines könnte in Meßstetten (Zollernalbkreis) entstehen.

Das Landratsamt des Zollernalbkreises in Balingen bestätigt auf SWR-Anfrage, dass derzeit mögliche Gebäude geprüft werden. Dazu gehöre auch die ehemalige Bundeswehrkaserne in Meßstetten. Sie wird als eines von zwei Impfzentren im Regierungsbezirk Tübingen in Betracht gezogen.

dpa Bildfunk picture alliance/Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Ob daraus tatsächlich etwas wird, ist noch unklar. Bürgermeister Frank Schroft teilte dem SWR mit: "Man befindet sich noch in einem Prüfprozess. Weder eine abschließende Bewertung noch eine Entscheidung sind bisher erfolgt."

Bürgermeister hat eigene Pläne

Angesichts der vielen Corona-Neuinfektionen sei es aber selbstverständlich, dass man helfe, so Bürgermeister Schroft. Allerdings dürfe ein solches Impfzentrum die Pläne für das Kasernenareal nicht behindern. Ein neu gegründeter Zweckverband, dem Albstadt, Balingen, Nusplingen, Obernheim und Meßstetten angehören, will dort ein CO2-reduziertes Industriegebiet mit Unternehmen und modernen Start-Ups entwickeln, so der Bürgermeister. Insofern hofft Schroft, dass sich das Land und die Behörden im Falle einer Entscheidung für den Standort Meßstetten eng mit seiner Verwaltung absprechen.

Land beschafft Spritzen und Kanülen

Das Sozialministerium geht davon aus, dass nicht jeder Impfwillige auch sofort berücksichtigt werden kann. Der Impfstoff werde vor allem am Anfang ein sehr knappes Gut sein.

Derzeit arbeite Baden-Württemberg mit Hochdruck daran, die nötige Infrastruktur bereitstellen zu können, sobald Impfstoffe vorhanden sind. So würden Kanülen und Spritzen beschafft und Lagerungsmöglichkeiten geschaffen. Manche Impfstoffe benötigen eine Kühlung bis zu 70 Grad Minus.

Bund liefert Impfstoff, BW verteilt weiter

Der Bund werde den baden-württembergischen Anteil am Corona-Impfstoff an ein zentrales Lager im Land liefern, von dort werde er dann flächendeckend an einzelne Impfzentren ausgegeben. Irgendwann soll laut Ministerium dann in den Arztpraxen geimpft werden.