Gesundheitsminister Lucha hat neun Zentrale Impfzentren und für jeden Kreis zusätzliche Standorte festgelegt. In Tübingen beispielsweise wird die Paul-Horn-Arena Impfzentrum.

Für den Kreis Tübingen ist die Paul-Horn-Arena als Impfzentrum ausgesucht wurden. Dadurch müssen die Basketballer der Tigers Tübingen für ihre Heimspiele ab Mitte Januar eine Ausweichmöglichkeit finden. Nach Mitteilung der Tigers finden dazu derzeit Gespräche mit Stadt und Kreis Tübingen statt. Für den Schulsport hat die Stadt Tübingen bereits die Zusage, dass die Kreissporthalle mitgenutzt werden kann.

Zelt als Zentrales Impfzentrum

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Paul-Horn-Arena, auf dem Tübinger Festplatz soll eines der Zentralen Impfzentren (ZIZ) des Landes entstehen. Das hat die Tübinger Uniklinik bestätigt. Sie soll das ZIZ betreiben, dazu wird eine Messehalle in Zeltbauweise untergebracht.

Stadion und Hallen als weitere Impfzentren

In Reutlingen soll das Tribünengebäude des Kreuzeiche-Stadions als Kreisimpfzentrum genutzt werden. Im Kreis Freudenstadt ist die Riedsteighalle in Dornstetten und im Kreis Calw das Dekra-Hotel Wart in Altensteig ausgesucht worden. Im Zollernalbkreis wird die ehemalige Landeserstaufnahmestelle in der Zollernalb-Kaserne von Meßstetten als Kreisimpfzentrum und im Kreis Sigmaringen die Kasernen-Sporthalle in Hohentengen eingerichtet werden.

Bis 15.Januar betriebsbereit

Laut Landesgesundheitsminiter Lucha sollen die Kreisimpfzentren am 15.Januar 2021 betriebsbereit sein. Wer zuerst geimpft werde bestimme der Bund. Die Strategien würden nach Zulassung des Impfstoffs weiter konkretisiert werden, heißt es. Jedoch ist bereits jetzt bekannt, dass zuerst Personengruppen, wie medizinisches Personal, Personal in kritischen Infrastrukturen und vor allem vulnerable Personengruppen geimpft werden sollen.