Die Firma Bosch bereitet sich an den Standorten Reutlingen, Kusterdingen und Horb auf Impfungen ihrer Belegschaft vor. Ein Team treffe gerade die Vorbereitungen, so eine Pressesprecherin. An den Standorten Reutlingen und Kusterdingen werde es für 8.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Impfangebot geben, im Horber Werk im Kreis Freudenstadt für 940 Personen.