Der Impfstandort Tübingen-Hirschau wird vorübergehend geschlossen. Das teilt das Landratsamt mit. Grund sei die geringe Nachfrage. Vom 10. bis zum 31. Januar seien täglich nur durchschnittlich 25 Termine gebucht. Alle ab dem 10. Januar bereits in Hirschau gebuchten Impftermine werden an den Impfstandort "Alte Universitäts-Apotheke" in Tübingen verlegt. Der Standort in Tübingen-Hirschau war darauf angelegt, dass dort täglich über 1.000 Menschen geimpft werden können.