Kaum Bußgelder wegen Verstößen gegen Impfpflicht

Seit drei Monaten muss das Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Arztpraxen gegen Corona geimpft sein, sonst drohen Konsequenzen. In der Region hat aber nur der Kreis Calw bisher Bußgeldbescheide erlassen, und zwar 15 Stück. In 45 Fällen laufen derzeit die Anhörungen. Die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Freudenstadt, Zollernalb und Sigmaringen haben noch keine Bußgelder verhängt. Zur Begründung heißt es, die Verfahren seien sehr aufwändig, das Personal knapp. Jeder Einzelfall müsse geprüft werden. Es seien Fristen für die Anhörung der Betroffenen und der Einrichtungen einzuhalten. Außerdem gelte es, die Funktionsfähigkeit etwa von Krankenhäusern und Pflegeheimen und die Versorgungssicherheit der Bevölkerung im Blick zu behalten.