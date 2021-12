Staatsanwaltschaft erhebt Klage gegen Impfpassfälscher

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat Klage gegen einen Mann aus Rottweil wegen Urkundenfälschung erhoben. Sie wirft ihm vor, er habe Anfang November in einer Apotheke einen Impfpass mit zwei gefälschten Einträgen zu Corona-Impfungen vorgelegt. Laut Staatsanwaltschaft räumte der Mann den Vorwurf ein. Seit November ist das neue Gesetz in Kraft, wonach nicht nur die Täuschung von Behörden und Versicherungen strafbar sein soll, sondern auch das Vorlegen eines gefälschten Impfpasses etwa in einer Apotheke. Wegen einer Strafbarkeitslücke hatte die Union einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht.