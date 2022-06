Das Impfmobil tourt weiter durch den Kreis Sigmaringen. Laut Landratsamt hält es in den kommenden Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr an einem anderen Ort. Unter anderem in Gammertingen, Meßkirch, Sigmaringen und Stetten am kalten Markt. Am Impfmobil kann man sich ohne Termin mit Biontech oder Johnson&Johnson impfen lassen. Auch das Kreisimpfzentrum in Hohentengen ist laut Behörde weiterhin geöffnet.