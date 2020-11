per Mail teilen

Jeder will das alte Leben vor Corona zurückhaben. Eine Tübinger Musikerin geht mit gutem Beispiel voran und versucht auf doppelte Weise, mit Impfung und Musik, gegen das Coronavirus anzugehen.

Ursula Branscheid-Kouyaté ist Percussionistin aus Tübingen und hat sich schon im Sommer an der Curevac-Impfstudie des Tübinger Virologen Peter Kremsner beteiligt. Bisher verlief alles gut, sagt die 52-Jährige. Nur am Anfang habe sie Schwindel und kurzzeitig erhöhte Temperatur gehabt. Dann nichts mehr. Auch die zweite Impfung verlief ohne Probleme.

Skeptische Reaktionen im Umfeld

In ihrem Umfeld sei ihr aufgefallen, dass viele Menschen anerkennend genickt, sich gegenüber einer Impfung aber zurückhaltend gezeigt hätten. Alle wollten so bald als möglich wieder ihr altes Leben zurückhaben, aber beim Impfen zögert man, so Branscheid-Kouyaté. Das habe sie irritiert.

"Da wäre es doch gut, wenn jemand aus der Bevölkerung sagt: ich bin eine, die hat es gewagt und macht doch einfach mit bei der Impfung!" Die Tübinger Percussionistin Ursula Branscheid-Kouyaté

Deshalb wollte die Musikerin mit gutem Beispiel vorangehen. Vielleicht sind die Impfzöglinge mutiger, wenn sie mehr darüber wissen, so Branscheid-Kouyaté. Auch deshalb hat sie nun noch einen Impf-Song geschrieben. Der soll am Wochenende eingespielt und dann veröffentlicht werden.